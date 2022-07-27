Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.07.2022 16:05
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 09.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHLAS, TRAIHLAS91D5 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHLS00022 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu.
Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi sonunda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen net dönem karı 208.738.271 TL,
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 31.688.133,92 TL net dönem karı mevcuttur.
Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi toplantıya katılanların oy çokluğuyla ile kabul edildi.
İhlas Holding A.Ş. nin 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHLAS_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2021.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 37.417.969,6
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 421.176.888 34.110.561,33
4. Vergiler ( - ) -20.055.891 2.422.427,41
5. Net Dönem Kârı 208.738.271 31.688.133,92
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -406.657.188 -150.027.780,22
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048193


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.543
Değişim :  -0,03% |  -0,79
Açılış :  2.567  
Önceki Kapanış :  2.544  
En Yüksek
2.574 En Düşük
2.537
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 276.708.545 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.861.204 % 9,99  
AYES 24,92 1.908.174 % 9,97  
EMNIS 39,94 2.057.781 % 9,97  
CMENT 37,50 1.287.225 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8901 17,8950 % 0,09  
Euro 18,2154 18,2886 % 0,08  
Sterlin 21,6308 21,7393 % -0,19  
Frank 18,6338 18,7460 % 0,40  
Riyal 4,7537 4,7775 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 20,24  
Altın Gr. 1.010 1.010 12,87  
Cumhuriyet 6.708 6.810 77,00  
Tam 6.729 6.811 20,00  
Yarım 3.279 3.330 10,00  
Çeyrek 1.644 1.664 5,00  
Gümüş.Ons 19,82 19,85 0,75  
Gümüş Gr. 11,38 11,40 0,41  
B. Petrol 102 102 0,24  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru