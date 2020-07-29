***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
29.07.2020 11:02
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2018
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2020
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2020
Açıklama
JCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, Şirketimizin geçen yıl 8,47 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,48 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir.
Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ana Bölümler
27.07.2016
27.07.2017
27.07.2018
29.07.2019
29.07.2020
Pay Sahipleri
7,80
7,80
8,19
8,19
8,19
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
8,29
8,29
8,44
8,74
8,74
Menfaat Sahipleri
7,54
7,84
8,20
8,20
8,26
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
8,26
8,42
8,42
8,59
8,59
Genel Uyum Notu
8,05
8,15
8,33
8,47
8,48
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,19 8,74 8,26 8,59 8,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863185
BIST