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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

28.07.2021 10:30


ayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/12/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/12/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
28/07/2021
Açıklama

     JCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde  Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, Şirketimizin geçen yıl 8,48 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu 8,50 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir.
Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
    Ana  Bölümler
    27.07.2017
    27.07.2018
    29.07.2019
    29.07.2020
    28.07.2021

    Pay Sahipleri
    7,80
    8,19
    8,19
    8,19
    8,19

    Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
    8,29
    8,44
    8,74
    8,74
    8,74

    Menfaat Sahipleri
    7,84
    8,20
    8,20
    8,26
    8,35

    Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
    8,42
    8,42
    8,59
    8,59
    8,62

    Genel Uyum Notu
    8,15
    8,33
    8,47
    8,48
    8,50

Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,19 8,74 8,35 8,62 8,5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952201


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Altın Gr. 496 496 0,48  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,78 24,81 0,10  
Gümüş Gr. 6,81 6,83 0,02  
B. Petrol 73,85 73,85 0,33  
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