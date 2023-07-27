***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.07.2023 15:42
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/03/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
03/03/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/07/2023
Açıklama
JCR Avrasya Derecelendirme A.S¸. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları neticesinde Şirketimiz Kurumsal Yönetim Uygulamaları SPK düzenlemeleri kapsamında değerlendirilerek, 8,51 olan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum notu geçen sene ulaştığı seviyesini korumuştur. 2023 yılı genel uyum notu 8,51 görünümü ise Stabil olarak revize edilmiştir.
Şirketimizin dört ana bölümünden aldığı uyum notları, dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ana Bölümler
29.07.2019
29.07.2020
28.07.2021
27.07.2022
27.07.2023
Pay Sahipleri
8,19
8,19
8,19
8,19
8,19
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
8,74
8,74
8,74
8,74
8,74
Menfaat Sahipleri
8,20
8,26
8,35
8,39
8,39
Yönetim Kurulu ve Yöneticiler
8,59
8,59
8,62
8,62
8,62
Genel Uyum Notu
8,47
8,48
8,50
8,51
8,51
Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunun 7 eşik puanının üzerinde olması nedeniyle, BİST Kurumsal Yönetim Endeksinde kalmaya devam edecektir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. nin konuya ilişkin basın açıklaması ekte yer almaktadır.
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.'nin hazırlamış olduğu derecelendirme raporu Şirketimizin www.ihlas.com.tr internet adresinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
8,19 8,74 8,39 8,62 8,51
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175799
BIST