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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.11.2022 15:50
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.11.2022 tarih ve 12237 sayılı yazısına istinaden,   Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076255


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERCB 85,25 93.896.946 % 10,00  
NTGAZ 35,88 185.712.873 % 9,99  
EDATA 24,46 78.792.822 % 9,98  
MNDTR 25,12 231.874.528 % 9,98  
VAKKO 37,26 15.161.616 % 9,98  
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16:46 Alış Satış %  
Dolar 18,6197 18,6223 % 0,19  
Euro 18,4202 18,4335 % 0,40  
Sterlin 21,3170 21,4239 % 0,14  
Frank 18,6103 18,7224 % 0,50  
Riyal 4,9397 4,9645 % 0,13  
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16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 7,82  
Altın Gr. 991 991 6,10  
Cumhuriyet 6.641 6.741 52,00  
Tam 6.672 6.725 30,00  
Yarım 3.251 3.288 15,00  
Çeyrek 1.631 1.643 8,00  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 0,17  
Gümüş Gr. 11,85 11,87 0,12  
B. Petrol 94,61 94,61 -0,04  
Seans Raporu 16:46
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