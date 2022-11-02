***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.11.2022 15:50
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.11.2022 tarih ve 12237 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076255
BIST
16:464.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 34,30
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:4618,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:4618,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:46990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,63
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.712.873
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.792.822
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.874.528
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,50
|53.734.013
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,00
|247.236.968
|% -7,51
|
|YAPRK
|48,90
|38.169.593
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|108.001.598
|% -5,87
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|THYAO
|101,20
|4.676.092.158
|% -1,17
|
|SASA
|126,20
|2.788.268.281
|% -4,03
|
|TUPRS
|397,40
|2.220.481.796
|% 1,90
|
|EREGL
|30,52
|1.961.798.692
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.471.412.023
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|819.216.571
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|490.776.902
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.825.856.009
|% 7,65
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6197
|18,6223
|% 0,19
|
|Euro
|18,4202
|18,4335
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3170
|21,4239
|% 0,14
|
|Frank
|18,6103
|18,7224
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|7,82
|
|Altın Gr.
|991
|991
|6,10
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.672
|6.725
|30,00
|
|Yarım
|3.251
|3.288
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|-0,04
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01MAGEN
Yüzde 6.91 oranında artışla 26.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 368, 140 adet işlem
-
17:00KATMR
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 772, 906 adet işlem
-
16:58MAGEN
Yüzde 7.07 oranında artışla 26.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 747 adet işlem
-
16:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 51 artarak (% 0.58 ) 4, 441
-
16:57PEGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 030, 184 adet işlem