***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2020 16:28
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (15.09.2020) yapmış olduğu toplantı neticesinde
Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olmak üzere İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulmasına, kuruluşa ilişkin çalışmaların başlanmasına ve gerekli izinler için başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875114
BIST
16:491.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:497,4874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:498,8749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0127
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:49472,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,87
|Açılış
|: 472,64
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:47
|EUKYO
|2,31
|8.227.368
|% 10,00
|
|RYSAS
|7,15
|147.256.262
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.146,90
|613.084
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.560.174
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|39.973.338
|% -9,85
|
|GSRAY
|3,65
|78.543.289
|% -8,75
|
|METUR
|5,49
|3.920.276
|% -8,50
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|SISE
|6,40
|461.030.521
|% -0,47
|
|ECILC
|6,92
|457.699.159
|% 4,37
|
|TUPRS
|81,70
|375.637.640
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,14
|1.211.516.533
|% -0,32
|
|PETKM
|4,39
|1.326.029.484
|% 2,09
|
|IHLAS
|1,08
|213.185.859
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.229.171
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,23
|281.884.016
|% 3,72
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4828
|7,4873
|% 0,04
|
|Euro
|8,8733
|8,8815
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6232
|9,6714
|% 0,42
|
|Frank
|8,2297
|8,2793
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,08
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|0,00
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.199
|10,55
|
|Yarım
|1.509
|1.547
|5,10
|
|Çeyrek
|757
|774
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,07
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|0,44
|