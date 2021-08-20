***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 09:34
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 629 ada 1,2,8,9 sayılı parsellerde kayıtlı toplam 42.964 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapmak üzere hasılatın %35'i arsa sahibine ait olacak bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin yıl içerisinde başlayıp 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959590
BIST
10:481.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,66
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
10:488,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0389
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:489,9878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:48491,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,60
|Açılış
|: 491,55
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:48
|GESAN
|20,56
|199.411
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|11.466.251
|% 9,94
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,72
|1.613.070
|% -5,60
|
|FONET
|14,82
|6.823.711
|% -5,48
|
|EMKEL
|2,89
|17.053.488
|% -4,93
|
|PKENT
|2.000,00
|138.679
|% -4,53
|
|RYGYO
|4,68
|4.647.000
|% -4,29
|
|GARAN
|9,29
|278.985.428
|% 0,00
|
|EREGL
|18,48
|173.288.780
|% -0,38
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,62
|108.363.050
|% -0,78
|
|TUPRS
|100,30
|102.609.349
|% -0,10
|
|ODAS
|1,40
|63.737.647
|% -2,10
|
|EKGYO
|1,84
|78.907.546
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,54
|81.796.886
|% 0,00
|
|AGYO
|4,51
|137.197.027
|% 9,73
|
|GARAN
|9,29
|278.985.428
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5411
|8,5457
|% 0,46
|
|Euro
|9,9833
|9,9878
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,6166
|11,6748
|% 0,65
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% 1,06
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% 0,78
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,04
|