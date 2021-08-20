***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 629 ada 1,2,8,9 sayılı parsellerde kayıtlı toplam 42.964 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapmak üzere hasılatın %35'i arsa sahibine ait olacak bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin yıl içerisinde başlayıp 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959590BIST