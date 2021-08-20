Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2021 09:34



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi 629 ada 1,2,8,9 sayılı parsellerde kayıtlı toplam 42.964 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde konut ve işyerinden oluşan Bizimevler markalı inşaat projesi yapmak üzere hasılatın %35'i arsa sahibine ait olacak bir hasılat paylaşım sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projenin yıl içerisinde başlayıp 40 ayda tamamlanması planlanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959590


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:481.435
Değişim :  -0,32% |  -4,66
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.440  
En Yüksek
1.444 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler10:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 20,56 199.411 % 9,95  
UTPYA 24,30 331.817 % 9,95  
ATATP 35,38 11.466.251 % 9,94  
AGYO 4,51 137.197.027 % 9,73  
UFUK 26,98 202.539 % 8,97  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Dolar 8,5411 8,5457 % 0,46  
Euro 9,9833 9,9878 % 0,15  
Sterlin 11,6166 11,6748 % 0,65  
Frank 9,3014 9,3574 % 1,06  
Riyal 2,2747 2,2861 % 0,78  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 6,75  
Altın Gr. 492 492 5,86  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,26 23,30 0,02  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,05  
B. Petrol 66,41 66,41 -0,04  
Seans Raporu 10:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru