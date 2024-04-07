***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn. Ahmet Mücahid Ören, Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan ve Sn. Hayati Odabaşı'nın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Mehmet İyioldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıkları uygun görülerek 30.04.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162BIST