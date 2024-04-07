***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2024 15:59
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddeleri gereğince, ekte özgeçmişleri bulunan Sn. Ahmet Mücahid Ören, Sn. Zeki Celep, Sn. Abdullah Tuğcu, Sn. Abdurrahman Gök, Sn. Mahmut Kemal Aydın, Sn. Sedat Kurucan ve Sn. Hayati Odabaşı'nın Yönetim Kurulu Üye adaylıkları ile ekte özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları bulunan Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal, Sn. Prof. Dr. Abdullah Avni Atay, Sn. Mehmet İyioldu ve Sn. Mehmet Halit Selçuk'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylıkları uygun görülerek 30.04.2024 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269162
BIST
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18:059.619
En Düşük
|Değişim
|: 5,37%
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|Açılış
|: 9.276
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|: 9.129
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9.250
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9.619
18:0532,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
|: 31,9500
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|Önceki Kapanış
|: 31,7300
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32,0596
En Düşük
31,8542
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|: 34,4500
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|MARTI
|4,51
|54.344.915
|% 10,00
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|UMPAS
|12,21
|1.693.379
|% 10,00
|
|MRGYO
|5,06
|81.494.973
|% 10,00
|
|KUTPO
|108,90
|230.441.273
|% 10,00
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|KRDMA
|18,81
|91.502.055
|% 10,00
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|AKENR
|15,00
|1.929.151.404
|% -8,26
|
|BSOKE
|24,60
|408.488.495
|% -5,60
|
|CASA
|97,15
|5.100.498
|% -5,40
|
|PATEK
|105,80
|618.319.508
|% -4,51
|
|VRGYO
|35,00
|230.190.730
|% -4,48
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|THYAO
|307,25
|16.558.566.432
|% 5,95
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|TUPRS
|179,70
|4.749.146.654
|% 5,77
|
|EREGL
|41,38
|4.481.875.391
|% 4,97
|
|ISCTR
|12,76
|10.152.010.934
|% 2,08
|
|ZOREN
|5,75
|1.523.012.337
|% 9,32
|
|YKBNK
|30,20
|8.074.039.215
|% 5,59
|
|EKGYO
|9,88
|1.936.695.752
|% 6,47
|
|VAKBN
|16,64
|2.072.530.639
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0117
|32,0158
|% 0,38
|
|Euro
|34,6531
|34,7525
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,2412
|40,4429
|% 0,61
|
|Frank
|35,3012
|35,4781
|% 0,58
|
|Riyal
|8,4898
|8,5323
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|27,46
|27,52
|% 0,66
|
|Platin
|928,81
|934,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,54
|1.011,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,90
|90,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.329,36
|2.330,06
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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17:59LKMNH
Yüzde 8.98 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 854, 275 adet işlem
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17:58AYGAZ
Yüzde 8.45 oranında artışla 163.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 240 adet işlem
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17:57TRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 820, 388 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 418, 97 artarak (% 5.18 ) 8, 512
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALARK, KENT, ESCOM, CRDFA, TMPOL, UMPAS, KRDMD, PASEU, MRGYO, KRDMA