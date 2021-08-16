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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.08.2021 18:52



***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BASIN YAYIN 450.000.000,00 107.814.631,50 TRY 23,96 İŞTİRAK
İHLAS PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI 1.023.600.000,00 1.006.374.158,99 TRY 98,32 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GAZETE BASIMI 800.000.000,00 55.360.499,64 TRY 6,92 İŞTİRAK
TASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KUR.A.Ş. FİNANSAL FAALİYETLER 10.000.000,00 5.027.000,00 TRY 50,27 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS NET A.Ş. İNTERNET HİZMETLERİ 6.530.000,00 5.950.100,00 TRY 91,12 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET 1000000000 198.261.006,06 TRY 19,83 İŞTİRAK
KUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ 14.000.000,00 200.000,00 TRY 1,43 İŞTİRAK
İHLAS MOTOR A.Ş. OTOMOTİV HİZMETLERİ 49.000.000,00 135.400,00 TRY 0,28 İŞTİRAK
İHLAS MADENCİLİK ENERJİ VE TİCARET A.Ş. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 7.700.000,00 865.500,00 TRY 11,24 İŞTİRAK
DOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT HİZMETLERİ 875.000,00 12.500,00 TRY 1,43 İŞTİRAK
KIBRIS BÜROSU PAZARLAMA VE DAĞITIM 10,00 10,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI 350.500.000,00 17.731.677,68 TRY 5,06 İŞTİRAK
İHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100.000,00 1.000,00 TRY 1,00 İŞTİRAK
İHLAS MARMARA EVLERİ ORTAK GİRİŞİMİ İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 1.000.000,00 150.000,00 TRY 15 İŞTİRAK
İHLAS PAZARLAMA A.Ş.-İHLAS YAPI VE TURİZM VE SAĞLIK A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100.000,00 85.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIK
İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİNANSAL HİZMETLER 40.000.000,00 18.000.000,00 TRY 45 İŞTİRAK




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 8,36 2.007.637 % 10,00  
EUHOL 3,52 28.510.868 % 10,00  
KSTUR 226,60 512.113 % 10,00  
IZFAS 6,82 4.567.442 % 10,00  
KZBGY 18,50 314.763.392 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4581 8,4597 % -0,67  
Euro 9,9773 9,9837 % -0,68  
Sterlin 11,6918 11,7505 % -0,71  
Frank 9,2415 9,2971 % -0,25  
Riyal 2,2505 2,2618 % -0,61  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 6,58  
Altın Gr. 486 486 -1,10  
Cumhuriyet 3.227 3.275 -10,00  
Tam 3.207 3.288 -13,03  
Yarım 1.550 1.591 -6,30  
Çeyrek 778 795 -3,15  
Gümüş.Ons 23,81 23,83 0,07  
Gümüş Gr. 6,48 6,48 -0,03  
B. Petrol 69,89 69,89 -0,70  
Seans Raporu 18:05
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