***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAHMET MÜCAHİD ÖREN Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Gazeteci Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiZEKİ CELEP Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnsaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İnşaattan Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiABDULLAH TUĞCU Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Murahhas Üye-Genel Müdür Yardımcısı-Finans ve Mali İşler Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiABDURRAHMAN GÖK Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Avukat Yönetim Kurulu Üyesi ve Hukuk İşlerinde Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiYUSUF BUĞRA VARLIK Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Stratejik Planlama ve Performans Yoktur.FARUK KOCA Türkiye Hastanesi Başhekimi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Başhekimi Yoktur.BEDRİ YELTEKİN İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yönetici İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yoktur.HAYATİ ODABAŞI Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Yönetici Türkiye Gazetesi Hastanesi Genel Müdürü Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu ÜyeliğiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiİHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BASIN YAYIN 450.000.000,00 107.814.631,50 TRY 23,96 İŞTİRAKİHLAS PAZARLAMA A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ PAZARLAMASI 1.023.600.000,00 1.006.374.158,99 TRY 98,32 BAĞLI ORTAKLIKİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. GAZETE BASIMI 800.000.000,00 55.360.499,64 TRY 6,92 İŞTİRAKTASFİYE HALİNDE İHLAS FİNANS KUR.A.Ş. FİNANSAL FAALİYETLER 10.000.000,00 5.027.000,00 TRY 50,27 BAĞLI ORTAKLIKİHLAS NET A.Ş. İNTERNET HİZMETLERİ 6.530.000,00 5.950.100,00 TRY 91,12 BAĞLI ORTAKLIKİHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET 1000000000 210.732.100,81 TRY 21,07 İŞTİRAKKUZULUK KAPLICA İNŞAAT TURİZM SAĞLIK VE PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. KAPLICA İŞLETMECİLİĞİ 14.000.000,00 200.000,00 TRY 1,43 İŞTİRAKİHLAS MOTOR A.Ş. OTOMOTİV HİZMETLERİ 49.000.000,00 135.400,00 TRY 0,28 İŞTİRAKİHLAS MADENCİLİK ENERJİ VE TİCARET A.Ş. MADEN İŞLETMECİLİĞİ 7.700.000,00 865.500,00 TRY 11,24 İŞTİRAKDOĞU YATIRIM HOLDİNG A.Ş. İNŞAAT HİZMETLERİ 875.000,00 12.500,00 TRY 1,43 İŞTİRAKKIBRIS BÜROSU PAZARLAMA VE DAĞITIM 10,00 10,00 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKİHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMASI 350.500.000,00 35.180.827,88 TRY 10,04 İŞTİRAKİHLAS HOLDİNG A.Ş.-BELBETON BETON ELEMANLARI SANAYİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.ULUBOL İNŞAAT HARFİYAT GIDA TURİZM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100.000,00 1.000,00 TRY 1,00 İŞTİRAKİHLAS MARMARA EVLERİ ORTAK GİRİŞİMİ İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 1.000.000,00 150.000,00 TRY 15 İŞTİRAKİHLAS PAZARLAMA A.Ş.-İHLAS YAPI VE TURİZM VE SAĞLIK A.Ş. ADİ ORTAKLIĞI İNŞAAT YAPIM HİZMETLERİ 100.000,00 85.000,00 TRY 85 BAĞLI ORTAKLIKİHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FİNANSAL HİZMETLER 40.000.000,00 18.000.000,00 TRY 45 İŞTİRAK