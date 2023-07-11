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***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.07.2023 17:30
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET MÜCAHİD ÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 12.5 Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ZEKİ CELEP Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İnşaattan Sonrumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ABDULLAH TUĞCU Erkek Murahhas Üye Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Finans ve Mali İşlerinden Sorumlu Muharras Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ABDURRAHMAN GÖK Erkek Murahhas Üye Avukat 31.05.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk İşlerinden Sorumlu Murahhas Üye Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
MAHMUT KEMAL AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
SEDAT KURUCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
ÖMER SOYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tıp Doktoru 11.07.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170438 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
HÜSEYİN HÜSNÜ GÜNDÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ZİYA BURCUOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923919 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
HAYATİ ODABAŞI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 31.05.2021 İcrada Görevli Türkiye Gazetesi Hastanesi Genel Müdürü Muhtelif İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil YOKTUR.
MEHMET İYİOLDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 25.05.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur. Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032322 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170473


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