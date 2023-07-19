***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)Evet Kısmen Hayır İlgisizSürdürülebilirlik Uyum RaporuA. GENEL İLKELERA1. Strateji, Politika ve HedeflerA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.X Yönetim Kurulu almış olduğu tüm kararlarda finansal risklerin yanı sıra çevresel sosyal ve kurumsal yönetim risklerini de etkin bir şekilde gözetmektedir.A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.A2. Uygulama/İzlemeA2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.X ÇSY çalışmalarının yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışma yapması planlanmaktadır.A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.X Raporlanmamıştır.A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Şirketin ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları bulunmamaktadır.A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.X Şirketin ÇSY Kilit Performans Göstergeleri bulunmamaktadır.A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.X İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler takip edilmektedir.A3. RaporlamaA3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.X Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde belirtilen ilkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara yıllık faaliyet raporunda, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. 2022 Faaliyet Raporu/Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi (Sayfa 55-56)A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.X Şirket Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.X ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava bulunmamaktadır.A4. DoğrulamaA4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.B. ÇEVRESEL İLKELERB1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.X Şirket faaliyetlerini gerçekleştirirken ISO 14001 standardına uygun hareket etmek için azami gayreti göstermektedir.B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.X Çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere uyum sağlanmakta ve ilgili mevzuatlarda yapılan değişikliklerin takibi yapılarak gerekli uyum için azami gayret gösterilmektedir.B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.