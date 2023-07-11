***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.07.2023 16:47
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (11.07.2023) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın getirilmesine, Karar verilmiştir. Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170438
BIST
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17:066.359
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
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|Açılış
|: 6.371
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|Önceki Kapanış
|: 6.270
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6.235
En Yüksek
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17:0626,1104
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 26,1800
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|Önceki Kapanış
|: 26,1400
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26,2274
En Düşük
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En Yüksek
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|: 1.623,04
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|: 1.615,40
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1.627,47
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:04
|IZINV
|39,16
|161.749.228
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|68.914.939
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.873.158
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|60.842.308
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.177.030.449
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.614.690
|% -9,88
|
|IHAAS
|24,66
|199.600.163
|% -8,67
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|THYAO
|216,50
|6.356.324.426
|% 0,89
|
|YKBNK
|13,75
|5.832.750.984
|% 5,85
|
|ASTOR
|81,90
|5.435.739.065
|% 0,80
|
|AKBNK
|22,00
|4.939.580.694
|% 7,32
|
|KOZAL
|29,26
|4.909.541.242
|% 2,81
|
|YKBNK
|13,75
|5.832.750.984
|% 5,85
|
|EKGYO
|8,43
|2.974.898.142
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,67
|4.390.151.516
|% 4,86
|
|ADESE
|1,75
|433.158.320
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,99
|708.544.690
|% 3,46
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1033
|26,1086
|% 0,08
|
|Euro
|28,6733
|28,6811
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,5836
|33,7520
|% 0,37
|
|Frank
|29,4742
|29,6517
|% 0,40
|
|Riyal
|6,9386
|6,9734
|% 0,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,59
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.455
|10.649
|7,00
|
|Yarım
|5.227
|5.349
|4,00
|
|Çeyrek
|2.622
|2.675
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,00
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|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,53
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