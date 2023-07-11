Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.07.2023 16:47
***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (11.07.2023) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın getirilmesine, Karar verilmiştir. Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170438


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:066.359
Değişim :  1,41% |  88,52
Açılış :  6.371  
Önceki Kapanış :  6.270  
En Düşük
6.235 En Yüksek
6.379
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZINV 39,16 161.749.228 % 10,00  
IDEAS 41,80 48.193.003 % 10,00  
DESA 15,07 68.914.939 % 10,00  
DERIM 16,61 46.392.302 % 10,00  
AYCES 220,30 63.873.158 % 9,99  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Dolar 26,1033 26,1086 % 0,08  
Euro 28,6733 28,6811 % 0,10  
Sterlin 33,5836 33,7520 % 0,37  
Frank 29,4742 29,6517 % 0,40  
Riyal 6,9386 6,9734 % 0,05  
daha fazla
17:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.934 7,77  
Altın Gr. 1.621 1.621 5,59  
Cumhuriyet 10.812 10.976 36,00  
Tam 10.455 10.649 7,00  
Yarım 5.227 5.349 4,00  
Çeyrek 2.622 2.675 2,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,04  
Gümüş Gr. 19,40 19,42 0,00  
B. Petrol 78,22 78,22 0,53  
Seans Raporu 17:04
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru