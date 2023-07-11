***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (11.07.2023) yapılan toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiye kararı dikkate alınarak 1- Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6 sayılı ilkenin (g) bendine uyum nedeniyle şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılan Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin yerine T.T.K.nın 363. maddesi gereği, Genel Kurul'un tasvibine sunulmak ve selefinin görev süresince görev yapmak üzere, ilk Genel Kurul'a kadar T.C. Uyruklu Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına, 2- Sn. Prof. Dr. Resul İzmirli'nin şirketteki Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevine Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın getirilmesine, Karar verilmiştir. Sn. Prof. Dr. Ömer Soysal'ın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170438BIST