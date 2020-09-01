***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHLGM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (01.09.2020)yapılan toplantısında,a) İştiraklerimizden, 665.538.887 TL sermayeli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin yapacağı %50,254180 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya,b) Sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872729BIST