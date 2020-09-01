***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 18:11
***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (01.09.2020)yapılan toplantısında,
a) İştiraklerimizden, 665.538.887 TL sermayeli İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin yapacağı %50,254180 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya,
b) Sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına,
Karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872729
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0241
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
18:058,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0349
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05467,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,58
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.208.846
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.769.703
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|552.988
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.907.129
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.447.631
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.956.076
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.051.197
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.100.822
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.128.582.054
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|926.576.419
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|816.298.308
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|728.276.221
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|724.448.545
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,77
|475.945.091
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,01
|724.448.545
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|728.276.221
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.128.582.054
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|470.009.098
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3621
|7,3701
|% 0,33
|
|Euro
|8,7979
|8,8067
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,8615
|9,9110
|% 0,72
|
|Frank
|8,0752
|8,1239
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|8,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,25
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,45
|28,49
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,09
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,80
|