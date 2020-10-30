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***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2020 14:53
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***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Çıkarılmış sermayesi 665.538.887 TL olan, %19,54 oranında sermaye payına sahip olduğumuz iştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin yapmakta olduğu (%50,25418 oranında) bedelli sermaye artırımında payımıza düşen sermaye artırım tutarı nakden ödenerek rüçhan haklarımızın tamamı kullanılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884913


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