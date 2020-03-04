***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [IHLGM]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarŞirketimiz, sahip olduğu İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. paylarından 800.000 adedini pay başına 1,25 TL ile 03.03.2020 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Pazarlama A.Ş.'ye satmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 03.03.2020 tarihi itibariyle %20,66'dır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)03/03/2020 0 800.000 800.000 138.320.345,06 137.520.345,06 % 20,78 % 20,78 % 20,66 % 20,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824113BIST