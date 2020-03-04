***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 09:40
***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, sahip olduğu İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. paylarından 800.000 adedini pay başına 1,25 TL ile 03.03.2020 tarihinde bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Pazarlama A.Ş.'ye satmıştır. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 03.03.2020 tarihi itibariyle %20,66'dır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/03/2020 0 800.000 800.000 138.320.345,06 137.520.345,06 % 20,78 % 20,78 % 20,66 % 20,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824113
BIST
11:12111.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -184,41
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
11:126,1114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0934
11:126,8308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,8095
11:12322,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,70
|Açılış
|: 322,58
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.742.620
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|DYOBY
|6,17
|46.038.825
|% 9,79
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|RYGYO
|8,26
|4.181.978
|% -4,51
|
|DAGHL
|3,24
|434.551
|% -4,42
|
|SNPAM
|5,78
|529.688
|% -4,30
|
|ASELS
|31,04
|592.137.054
|% 1,84
|
|THYAO
|12,00
|293.537.464
|% -1,80
|
|GARAN
|10,26
|158.671.374
|% 0,69
|
|ODAS
|2,15
|154.434.298
|% -1,38
|
|TKNSA
|8,41
|130.470.430
|% 4,21
|
|ODAS
|2,15
|154.434.298
|% -1,38
|
|ADESE
|1,52
|80.618.619
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,35
|70.625.443
|% -2,17
|
|KARSN
|1,91
|97.335.690
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,56
|111.078.954
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8003
|7,8395
|% 0,11
|
|Frank
|6,3708
|6,4092
|% 0,17
|
|Riyal
|1,6260
|1,6342
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,31
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|51,95
|51,95
|0,09
|