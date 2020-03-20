***IHLAS* *IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2020 08:54
***IHLAS******IHLGM*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
İştiraklerimizden İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,78 TL ile 0,81 TL fiyat aralığından toplam 7.500.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %19,54 ‘tür.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/03/2020 0 7.500.000 7.500.000 137.520.345,06 130.020.345,06 % 20,66 % 20,66 % 19,54 % 19,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830919
BIST
13:1087.667
En Yüksek
|Değişim
|: 2,90%
|| 2.471,46
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:106,4971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0472
|Açılış
|: 6,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:106,9817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:10314,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 314,46
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.899.883
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.125.304
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|38.557
|% -6,46
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,13
|7.118.615
|% -2,19
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,90
|699.897
|% -1,92
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|THYAO
|8,17
|245.317.943
|% 2,90
|
|ASELS
|21,64
|230.723.407
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|ODAS
|1,23
|92.309.471
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,95
|122.269.268
|% 2,63
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6248
|7,6630
|% 1,74
|
|Frank
|6,5802
|6,6198
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7252
|1,7339
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|34,08
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.089
|2.143
|35,49
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|17,33
|
|Çeyrek
|507
|518
|8,67
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|2,18
|