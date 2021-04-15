***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
15.04.2021 17:54
***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sermeyesini, kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yöneltmek üzere kurulmuştur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
40.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
14.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
18.000.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
18.000.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
45
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
45
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
45
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0047
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,016
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
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