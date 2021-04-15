***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler [IHYAY]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın Unvanıİhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSermeyesini, kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yöneltmek üzere kurulmuştur.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000,00 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih14.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı18.000.000,00 TLBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar18.000.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)45Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)45Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)45Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,0047İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,016Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay