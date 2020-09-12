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***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

12.09.2020 14:58
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***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

     Bugün, 12 Eylül 2020 tarihinde Habertürk Gazetesi'nde Rahim Ak adı ile yayınlanan yazıda Şirketimiz ile ilgili bulunulan asılsız beyanlara ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 9. Maddesi doğrultusunda açıklamamız aşağıdadır.
Söz konusu haber incelendiğinde, 25.08.2020 tarihinde saat 09:13:04'te Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklamanın gerçek mahiyetinin dikkate alınmayarak yanıltıcı bir şekilde kullanıldığı ve bu yanıltıcı bilgi kapsamında Şirketimiz aleyhine ifadeler kullanıldığı görülmüştür.
Açıklamamız ekinde yer alan MKK'nın açıklamasına konu ek incelendiğinde,
1.Haberde şirketin açıklamaları dikkate alındığı ifade edilmiş olmasına rağmen MKK açıklamasına bakıldığı,
2.Yine haberde İhlas Holding hisselerinin alındığı ifade edilmesine rağmen MKK açıklamasının İhlas Yayın Holding A.Ş. ile ilgili pay değişimlerini gösterdiği,
3.    Yine aynı haberde ‘‘3 kişi ve biri şirketin ana ortağı olmak üzere 2 şirketin İhlas Holding hisselerini artırdıkları yani ek hisse topladıkları görülüyor ifadesi kullanıldığı'', ancak MKK açıklamasında da görüleceği üzere İhlas Yayın Holding ile ilgili olarak 2 gerçek kişi olmak üzere toplamda 3 hisse sahibinin adı geçtiği, İhlas Holding hisseleri ile ilgili bir açıklamanın söz konusu olmadığı, diğer grubumuz ile alakası olmayan iki halka açık şirket ile ilgili açıklamayı da sanki İhlas Holding ile alakalıymış gibi ifade edildiği görülmüştür.
MKK tarafından 25.08.2020 tarihinde yapılan açıklamada Şirketimizin adının geçme sebebi, İhlas Yayın Holding A.Ş. nezdinde devam eden bedelli sermaye artırımına ana ortağı İhlas Holding A.Ş.'nin katılması sebebi ile sahip olduğu hisse senetlerinin rüçhan haklarının kullanımı neticesinde artması sonucunda ortaklıktaki sahiplik yüzdesinin değişmesi sebebi iledir. Haberde iddia edildiği gibi Bist üzerinden yeni bir hisse alımı değildir.
Söz konusu haberde yer alan, Şirketimizi ve Şirketimiz ana ortaklarını zan altında bırakmaya yönelik ifadeler yukarıda detaylı olarak izah ettiğimiz üzere tamamen gerçek dışı olup, yapılan bu haber sebebi ile Şirketimizin, bağlı ortaklıklarımızın ve ortaklarımızın uğrayabileceği zararlara ilişkin tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile kamuoyuna saygıyla duyurulur.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874837


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