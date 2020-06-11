***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHYAY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun bugün (11.06.2020) yapılan toplantısındaBağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı % 125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya ve sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, şirketimiz tarafından alım taahhüdünde bulunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850753BIST