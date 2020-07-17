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***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.07.2020 17:30
GÜNCEL HABERLER



***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.06.2020 Tarihli açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya ve sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, Şirketimiz tarafından alım taahhüdünde bulunulmasına karar verildiği bildirilmişti.
Bugün (17.07.2020) yapılan yönetim kurulu toplantısında
Bağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya, sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860299


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AGYO 2,53 25.191.161 % 10,00  
MERIT 30,80 546.546 % 10,00  
KENT 1.373,10 23.012.756 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.718 % 10,00  
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Altın Gr. 399 400 3,19  
Cumhuriyet 2.596 2.618 19,10  
Tam 2.674 2.687 19,70  
Yarım 1.298 1.314 9,60  
Çeyrek 651 658 4,80  
Gümüş.Ons 19,33 19,35 0,18  
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