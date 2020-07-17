***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHYAY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.06.2020 Tarihli açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya ve sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, Şirketimiz tarafından alım taahhüdünde bulunulmasına karar verildiği bildirilmişti.Bugün (17.07.2020) yapılan yönetim kurulu toplantısındaBağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya, sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860299BIST