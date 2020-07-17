***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2020 17:30
***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.06.2020 Tarihli açıklamamızda bağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya ve sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, Şirketimiz tarafından alım taahhüdünde bulunulmasına karar verildiği bildirilmişti.
Bugün (17.07.2020) yapılan yönetim kurulu toplantısında
Bağlı ortaklıklarımızdan 200.000.000 TL sermayeli İhlas Yayın Holding A.Ş.'nin yapacağı %125 oranındaki bedelli sermaye artırımına hissemiz oranında katılmaya, sermaye artırımı işleminde, halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, bu payların satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere bedellerinin tam olarak ve nakden ödenerek satın alınmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860299
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0074
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0411
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,26
|Açılış
|: 399,59
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,71
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5820
|8,6250
|% -0,03
|
|Frank
|7,2779
|7,3218
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|12,57
|
|Altın Gr.
|399
|400
|3,19
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.618
|19,10
|
|Tam
|2.674
|2.687
|19,70
|
|Yarım
|1.298
|1.314
|9,60
|
|Çeyrek
|651
|658
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,27
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem