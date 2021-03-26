***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 09:48
***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2020-26.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulunca onaylandığı 25.03.2021 tarih 2021/15 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920764
BIST
11:011.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:017,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0531
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:019,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0851
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:01443,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,09
|Açılış
|: 443,56
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|9.795.079
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|BRKO
|1,37
|590.040
|% 8,73
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|SEKUR
|33,88
|2.517.620
|% -4,51
|
|RAYSG
|12,10
|170.565
|% -4,04
|
|BSOKE
|3,68
|49.050.315
|% -3,92
|
|PAMEL
|30,54
|733.364
|% -3,60
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|AVOD
|9,49
|256.563.587
|% -9,96
|
|VESTL
|36,22
|246.912.993
|% -2,37
|
|GARAN
|7,05
|652.024.202
|% 0,86
|
|GSRAY
|3,72
|197.598.223
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,20
|112.180.902
|% 1,85
|
|SISE
|7,40
|318.138.701
|% 2,49
|
|BJKAS
|6,81
|264.445.153
|% 8,10
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9911
|7,9926
|% 0,67
|
|Euro
|9,4174
|9,4407
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,9654
|11,0203
|% 0,94
|
|Frank
|8,4560
|8,5070
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1240
|2,1347
|% 0,70
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|0,33
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|62,93
|62,93
|0,98
|
Seans Raporu
11:01
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11:11SELGD
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 618 adet işlem
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11:10RTALB
Yüzde 6.29 oranında artışla 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 933, 787 adet işlem
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11:07
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11:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 74 artarak (% 0.39 ) 1, 208
-
11:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, UMPAS, TRILC, SELGD