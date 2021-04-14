***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [IHYAY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2020-26.11.2020-26.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İhlas Yayın Holding A.Ş. ile eşit oranda paya sahip olduğumuz İhlas Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kuruluş sözleşmesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden onaylar alınmış olup, onaylı kuruluş sözleşmesi bugün (14.04.2021) İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927888BIST