***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IHLASYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 190.000.000 237.500.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 HamilineB Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 10.000.000 12.500.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 250.000.000,000 125,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.Para Birimi TRYEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (11.06.2020) yapılan toplantısındaMevcut piyasa koşulları kapsamında bağlı ortaklarımızda ihtiyaç duyulan sermaye artırımlarına iştirak etmek ve medya şirketlerimiz ile matbaa tesislerimizi aynı çatı altında toplayacak bir gayrimenkul alımı veya inşası, günümüz şartlarına uygun makine teçhizat alımı ve iştiraklerimize kiralanması, şirketimizin aktifini güçlendirmek için menkul ve gayrimenkul alımları yapmak adına1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %125 oranında artırılarak 450.000.000 TL ye çıkarılmasına,2. Arttırılan 250.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların A grubu hamiline ve B grubu nama yazılı olarak oluşturulmasına,3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,Katılanların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850750BIST