Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.06.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 190.000.000 237.500.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 10.000.000 12.500.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 200.000.000 250.000.000,000 125,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugün (11.06.2020) yapılan toplantısında
Mevcut piyasa koşulları kapsamında bağlı ortaklarımızda ihtiyaç duyulan sermaye artırımlarına iştirak etmek ve medya şirketlerimiz ile matbaa tesislerimizi aynı çatı altında toplayacak bir gayrimenkul alımı veya inşası, günümüz şartlarına uygun makine teçhizat alımı ve iştiraklerimize kiralanması, şirketimizin aktifini güçlendirmek için menkul ve gayrimenkul alımları yapmak adına
1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 250.000.000 TL nakit (bedelli) olarak %125 oranında artırılarak 450.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Arttırılan 250.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların A grubu hamiline ve B grubu nama yazılı olarak oluşturulmasına,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1,00 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına,
4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
6. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Yönetim Kurulu tarafından takip edilmesine,
Katılanların oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850750


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.155
Değişim :  -0,57% |  -623,53
Açılış :  109.374  
Önceki Kapanış :  109.779  
En Yüksek
110.158 En Düşük
108.745
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6051 8,6483 % -0,03  
Frank 7,2591 7,3028 % 1,56  
Riyal 1,8167 1,8258 % 0,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 -5,85  
Altın Gr. 381 381 2,25  
Cumhuriyet 2.463 2.490 7,20  
Tam 2.536 2.558 7,50  
Yarım 1.237 1.249 5,50  
Çeyrek 619 625 2,30  
Gümüş.Ons 17,71 17,74 -0,38  
Gümüş Gr. 3,90 3,90 -0,05  
B. Petrol 38,22 38,22 -3,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru