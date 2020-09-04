***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.09.2020 12:00
***IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımında kullanılmayan paylar hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 190.000.000 237.500.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 Hamiline A Grubu, IHYAY(RÜÇHAN), TRRIHYA00041 4.120.452,748
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 10.000.000 12.500.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 Nâma B Grubu, IHYA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHYA00033
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 200.000.000 250.000.000,000 125,00000 4.120.452,748
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 08.07.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 450.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL olup, kalan paylar, 07.09.2020 ve 08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
EK: IHYAY Kullanılmayan Bedelli Raporu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHYAY Kullanılmayan Bedelli Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873269
BIST