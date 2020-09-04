***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımında kullanılmayan paylar hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IHLASYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 190.000.000 237.500.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 Hamiline A Grubu, IHYAY(RÜÇHAN), TRRIHYA00041 4.120.452,748B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 10.000.000 12.500.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 Nâma B Grubu, IHYA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHYA00033Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 250.000.000,000 125,00000 4.120.452,748Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL bedelli artırılarak 450.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 20.08.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 03.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.120.452,748 TL olup, kalan paylar, 07.09.2020 ve 08.09.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.EK: IHYAY Kullanılmayan Bedelli RaporuEklenen DökümanlarEK: 1 IHYAY Kullanılmayan Bedelli Raporu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873269BIST