***IHLAS* *IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IHLAS******IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının tamamlanması ve Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliği hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler IHLASYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 190.000.000 237.500.000,000 125,00000 1,00 A Grubu A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 Hamiline A Grubu, IHYAY(RÜÇHAN), TRRIHYA00041 4.120.452,748B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 10.000.000 12.500.000,000 125,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023 Nâma B Grubu, IHYA1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIHYA00033Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 200.000.000 250.000.000,000 125,00000 4.120.452,748Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ortaklarımızdan İhlas Holding A.Ş. sermaye artırımı işleminde satılamayıp kalan pay olması halinde, alım taahhüdünde bulunulmuştur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 08.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 24.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugün (11.09.2020) yapılan toplantısındaŞirketimizin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 450.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 250.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığındaa) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (20.08.2020-03.09.2020) içinde 245.879.547,97 TL rüçhan hakkının kullanıldığı,b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 4.120.452,75 TL nominal değerli paylar 07.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, satışa sunulan 4.120.452,75 TL nominal değerli payların tamamının 4.903.507,10 TL bedelle satıldığı ve toplam olarak 250.783.055,07 TL nakit girişi olduğu tespit edilmiştir.Sonuç olarak Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 450.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte bulunan şekilde değiştirilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.EK: Esas sözleşme değişiklik metni,Eklenen DökümanlarEK: 1 IHYAY_ESAS_SOZLESME_DEGISIKLIK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874659BIST