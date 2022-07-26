***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.07.2022 09:12
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047659
BIST
11:372.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,94
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:3717,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1052
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:3718,2805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0793
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:37990,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,15
|Açılış
|: 990,22
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:35
|NTGAZ
|9,84
|27.730.173
|% 9,94
|
|BMSCH
|12,94
|16.992.825
|% 8,65
|
|BIZIM
|20,46
|33.877.319
|% 7,74
|
|AKFGY
|2,56
|157.050.337
|% 7,56
|
|DOBUR
|56,45
|7.962.953
|% 7,52
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,75
|49.437.849
|% -4,51
|
|ESCAR
|53,70
|7.975.356
|% -3,85
|
|KZBGY
|82,85
|11.997.288
|% -3,66
|
|THYAO
|50,20
|1.472.718.440
|% 1,33
|
|EKGYO
|3,25
|892.046.011
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,80
|557.542.955
|% -0,21
|
|TUPRS
|263,00
|393.965.108
|% 3,95
|
|GARAN
|15,36
|387.408.107
|% -1,85
|
|EKGYO
|3,25
|892.046.011
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,54
|261.342.498
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,80
|557.542.955
|% -0,21
|
|AKFGY
|2,56
|157.050.337
|% 7,56
|
|TSKB
|2,42
|151.835.943
|% -0,41
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8698
|17,8835
|% 0,63
|
|Euro
|18,2598
|18,2779
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,4534
|21,5610
|% 0,45
|
|Frank
|18,4735
|18,5848
|% 0,64
|
|Riyal
|4,7424
|4,7662
|% 0,54
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|3,59
|
|Altın Gr.
|991
|991
|7,66
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.666
|6.729
|13,00
|
|Yarım
|3.248
|3.290
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,93
|
Seans Raporu
11:35
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11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, HALKB
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.52 ) 2, 261
-
11:50
BMSCH, GRNYO, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50
KZBGY, RTALB, KLRHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:50NTGAZ
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 205 adet işlem