***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.11.2023 16:42
***IHLAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IHLAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220583
BIST
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16:598.074
En Düşük
|Değişim
|: -0,40%
|| -32,78
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.062
En Yüksek
8.149
16:5928,9212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0156
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
16:5931,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0604
|Açılış
|: 31,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7675
En Düşük
31,6204
16:591.879,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,06
|Açılış
|: 1.879,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.880,57
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler16:59
|POLTK
|17.605,00
|218.324.203
|% 10,00
|
|BINHO
|243,30
|98.693.185
|% 9,99
|
|AVHOL
|41,40
|311.952.560
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|58.439.995
|% 9,98
|
|CVKMD
|394,25
|771.627.696
|% 9,97
|
|DAPGM
|45,36
|311.755.966
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|319.077.380
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.818,00
|3.436.362
|% -10,00
|
|ORCAY
|12,08
|478.580.988
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,16
|5.108.539
|% -9,45
|
|THYAO
|261,00
|7.408.571.292
|% 0,19
|
|SASA
|48,82
|4.303.969.021
|% 4,67
|
|TUPRS
|154,50
|3.283.404.411
|% -0,96
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|AKBNK
|34,24
|2.776.130.995
|% -0,17
|
|ZOREN
|5,22
|1.036.360.144
|% -1,69
|
|YKBNK
|19,27
|2.709.973.131
|% 1,37
|
|ISCTR
|22,30
|3.135.772.133
|% -0,80
|
|IHLAS
|1,27
|158.192.100
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,47
|801.456.763
|% -1,71
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9160
|28,9212
|% 0,05
|
|Euro
|31,7405
|31,7543
|% 0,19
|
|Sterlin
|36,4504
|36,6332
|% 0,21
|
|Frank
|32,7712
|32,9686
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,14
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,70
|24,73
|% 0,66
|
|Platin
|930,10
|931,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,21
|1.064,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,23
|80,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,35
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:59
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