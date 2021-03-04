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***IHLAS* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

04.03.2021 17:30



***IHLAS******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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İhlas Holding A.Ş.'nin 2.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 790.400.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 709.600.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 28.898.574,894 TL nominal değerli payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi Şirket'in toplam sermayesinde %12,5 pay sahibi olan Ahmet Mücahit Ören olup alıma ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
AHMET MÜCAHİT ÖREN 28.896.368 % 99,99 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915149


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