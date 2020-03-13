***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:02
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827838
BIST
10:3293.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 245,93
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:326,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0427
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:327,0218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0511
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:32320,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,28
|Açılış
|: 320,64
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,19
|5.324.777
|% 7,16
|
|RTALB
|2,94
|26.527.071
|% 6,52
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,10
|167.490.626
|% -1,07
|
|THYAO
|8,46
|136.568.760
|% -0,24
|
|GARAN
|8,96
|85.648.292
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,15
|52.164.104
|% 0,94
|
|AKBNK
|6,36
|46.679.268
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,15
|52.164.104
|% 0,94
|
|TSKB
|0,92
|20.312.438
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,00
|34.079.453
|% 0,00
|
|KARSN
|1,25
|21.595.860
|% -1,57
|
|THYAO
|8,46
|136.568.760
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8934
|7,9330
|% -0,22
|
|Frank
|6,6401
|6,6801
|% -0,34
|
|Riyal
|1,6727
|1,6811
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|15,72
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|