***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 15:23
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870621
BIST
15:151.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.119
15:157,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
15:158,6166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0420
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
15:15449,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -6,96
|Açılış
|: 449,99
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler15:12
|GARFA
|12,32
|15.887.922
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
|
|ISGSY
|7,23
|7.005.615
|% 9,88
|
|AVHOL
|1,81
|1.829.573
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.752.851
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|21.489
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|5.796.710
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|294.519
|% -9,70
|
|EPLAS
|15,25
|128.084
|% -9,66
|
|PETKM
|4,87
|4.214.940.146
|% 4,73
|
|TUPRS
|94,05
|3.223.843.034
|% 2,23
|
|GARAN
|7,24
|1.141.919.434
|% 1,40
|
|AKBNK
|5,16
|703.482.474
|% 1,57
|
|VAKBN
|4,44
|674.861.667
|% 3,02
|
|PETKM
|4,87
|4.214.940.146
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,19
|464.876.217
|% 1,39
|
|ZOREN
|3,10
|585.600.703
|% 6,53
|
|EKGYO
|2,04
|357.438.161
|% 0,49
|
|GARAN
|7,24
|1.141.919.434
|% 1,40
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3102
|7,3186
|% 0,29
|
|Euro
|8,6071
|8,6124
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,4439
|9,4912
|% -1,79
|
|Frank
|7,8786
|7,9261
|% -1,62
|
|Riyal
|1,9209
|1,9305
|% -1,00
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-28,63
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-11,04
|
|Cumhuriyet
|2.960
|3.004
|-75,00
|
|Tam
|2.947
|3.023
|-71,79
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-34,73
|
|Çeyrek
|714
|731
|-17,36
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,27
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,23
|44,23
|-0,65
|