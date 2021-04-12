***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 17:15
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926782
BIST
17:051.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,21
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:058,1446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0100
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:059,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:05453,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,43
|Açılış
|: 453,88
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler17:05
|QUAGR
|19,91
|716.481
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.411.358
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|914.171
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.102.409
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.793.569
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,33
|1.029.334.534
|% -7,26
|
|GARAN
|6,63
|670.403.378
|% -0,15
|
|EREGL
|16,44
|626.772.727
|% 0,80
|
|HALKB
|4,52
|621.670.853
|% -0,44
|
|PETKM
|6,02
|566.427.500
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|356.677.997
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,83
|266.839.569
|% -2,66
|
|HALKB
|4,52
|621.670.853
|% -0,44
|
|TSKB
|1,35
|144.968.805
|% 0,00
|
|GARAN
|6,63
|670.403.378
|% -0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1421
|8,1446
|% -0,12
|
|Euro
|9,7043
|9,7131
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1620
|11,2179
|% 0,18
|
|Frank
|8,7813
|8,8342
|% -0,05
|
|Riyal
|2,1649
|2,1758
|% -0,14
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,75
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-18,85
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,12
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,56
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|1,00
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20GEDIK
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 20.24 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 281 adet işlem
-
17:19ITTFH
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 112, 225 adet işlem
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, THYAO, BIMAS
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 1 kaybederek (% -0.76 ) 1, 193
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, KENT, TKURU, UTPYA, MTRKS, BJKAS, TUREX, PENGD, QUAGR