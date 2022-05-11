***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:16
***IHLGM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHLGM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLGM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029230
BIST
16:332.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -45,84
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:3315,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0810
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:3316,2304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1479
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:33911,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,71
|Açılış
|: 911,12
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BOSSA
|59,40
|68.824.135
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.240.427
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.870.335
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.198.010
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.929.924
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.859.633
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.719.238
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.331.219
|% -9,98
|
|THYAO
|41,74
|2.588.071.764
|% -1,09
|
|SISE
|19,78
|2.415.906.403
|% -1,30
|
|KRDMD
|16,29
|1.893.510.449
|% -1,69
|
|ASELS
|23,88
|1.626.913.901
|% -1,24
|
|SAHOL
|20,00
|1.307.173.828
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,70
|611.035.033
|% -2,53
|
|YKBNK
|4,62
|837.829.332
|% -4,74
|
|KARSN
|5,16
|640.183.043
|% 0,78
|
|SISE
|19,78
|2.415.906.403
|% -1,30
|
|VAKBN
|4,40
|538.497.082
|% -4,14
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3092
|15,3273
|% 0,53
|
|Euro
|16,2074
|16,2304
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,8811
|18,9758
|% 0,72
|
|Frank
|15,3969
|15,4897
|% 0,81
|
|Riyal
|4,0750
|4,0955
|% 0,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|10,27
|
|Altın Gr.
|909
|909
|6,94
|
|Cumhuriyet
|6.140
|6.232
|-15,00
|
|Tam
|6.125
|6.281
|-4,18
|
|Yarım
|2.960
|3.038
|-2,03
|
|Çeyrek
|1.485
|1.519
|-1,01
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,22
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,58
|
Seans Raporu
16:33
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16:48HUBVC
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 652 adet işlem
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16:46XU100
Endeks 2, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 30, 614.00 milyon TL de
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16:46DOHOL
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 875, 283 adet işlem
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16:45TSPOR
Yüzde -8.88 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 038, 101 adet işlem
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16:42GENTS
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 4.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 388, 272 adet işlem