***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112Transferler-1.773.039 1.773.039Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 104.657 3.513.409 3.618.066 -12.157 3.605.909Sermaye Arttırımı196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000Dönem Sonu Bakiyeler336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -509.714 1.510.885 8.069.258 -108.515.279 3.513.409 310.997.668 -663.647 310.334.021Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594Transferler42.530.250 -42.530.250Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13 -27.127 8.485.888 8.458.761 -25.901 8.432.860Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)106.548 -106.548Dönem Sonu Bakiyeler665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.543.491 2.174.829 -61.918.812 -67.968.011 8.485.888 527.293.873 -392.419 526.901.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.147.979 -97.758.484Dönem Karı (Zararı)13 8.459.265 3.501.252Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.393.832 -3.180.997Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler465.553 101.381Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-198.843 -59.886Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -198.843 -59.886Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-181.114 243.220Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler325.535 250.644Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-506.649 -7.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.814.093 -1.604.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.428 -1.607.785Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.848.521 3.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.021 8.734Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.492.122 -1.870.389İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.771.687 -97.955.793Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-11.934.676 315Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler64.458.286 -22.626.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.420.398 -729.491İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.037.888 -21.896.668Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.574.213İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)68.686.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-112.775Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler133.339.473 -34.491.965Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)32.528.878 -40.237.638Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.100.688 -8.176.743İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-444.442 78.523İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-116.656.246 -8.255.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-66.863.467 109.650İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-67.317.531 -18.975İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)454.064 128.625Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-115.549.366 10.402.628İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.224.340 -2.935.881Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.738.201 -2.710.609Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)513.861 -225.272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-918.590 -97.635.538Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-86.964 -122.946Vergi İadeleri (Ödemeleri)-142.425YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-937.001 1.590.877İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-3.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-314.020 -13.158Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -314.020 -13.158Ödenen Faiz-656.275Alınan Faiz33.294 1.607.785FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.587.348 196.012.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri196.012.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-945.372Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-641.976YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.672.328 99.844.393NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.672.328 99.844.393DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.592.252 181.873DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.919.924 100.026.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.919.924 11.592.252Finansal Yatırımlar12.043.863 109.187Ticari Alacaklar442.779.440 396.101.564İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-14 42.087.428 49.507.826İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 400.692.012 346.593.738Diğer Alacaklar7.117.048 7.334.386İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6.215.745 6.535.428İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar901.303 798.958Stoklar5 370.818.832 504.158.305Peşin Ödenmiş Giderler8 212.101.302 213.722.882Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar830.772 829.421Diğer Dönen Varlıklar9 43.286.136 41.549.288ARA TOPLAM1.096.897.317 1.175.397.285TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.096.897.317 1.175.397.285DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar87.226.654 140.259.251İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 87.226.654 140.259.251Diğer Alacaklar865.767 855.338İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar865.767 855.338Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 7.021Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller29.218.660 29.218.660Maddi Duran Varlıklar6 1.722.365 1.541.500Kullanım Hakkı Varlıkları7.001.894 5.635.493Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.048.884 8.137.539Peşin Ödenmiş Giderler78.212.472 72.718.740Ertelenmiş Vergi Varlığı12 14.297.434 15.958.136TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.599.130 274.331.678TOPLAM VARLIKLAR1.323.496.447 1.449.728.963KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar813.491 603.664Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.686.061 43.180.175Ticari Borçlar112.675.060 171.410.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-14 10.750.568 11.195.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 101.924.492 160.215.096Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.250.719 1.581.642Diğer Borçlar7.687.017 6.384.710İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.255.373 5.205.599İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.431.644 1.179.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 252.789.314 376.497.652Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.761.411 142.339Kısa Vadeli Karşılıklar3.011.318 3.504.938Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar262.611 249.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7 2.748.707 3.255.356Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 809.951 909.236ARA TOPLAM395.484.342 604.214.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER395.484.342 604.214.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar62.083.376 31.584.045Diğer Borçlar2.732.404 2.530.874İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.732.404 2.530.874Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 323.216.320 279.117.239Uzun Vadeli Karşılıklar7.589.050 7.387.569Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.557.450 7.355.969Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar7 31.600 31.600Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 5.489.501 6.426.180TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER401.110.651 327.045.907TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER796.594.993 931.260.369ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar527.293.873 518.835.112Ödenmiş Sermaye665.538.887 665.538.887Sermaye Düzeltme Farkları70.140.548 70.140.548Birleşme Denkleştirme Hesabı-88.293.042 -88.293.042Paylara İlişkin Primler (İskontolar)351.940 351.940Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.218.354 -1.191.227Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.218.354 -1.191.227Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)325.137 325.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.543.491 -1.516.364Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.174.829 2.068.281Diğer Yedekler-61.918.812 -61.918.812Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-67.968.011 -110.391.713Net Dönem Karı veya Zararı13 8.485.888 42.530.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-392.419 -366.518TOPLAM Öama Giderleri-508.454 -20.477Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 8.918.592 1.128.749Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -1.110.251 -1.109.623ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.793.207 35.645Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-2.021 -8.734FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.806.582 26.911Finansman Gelirleri1.119.782 1.607.785Finansman Giderleri-1.974.977 -3.833SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.951.387 1.630.863Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.492.122 1.870.389Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.761.497Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -730.625 1.870.389SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 8.459.265 3.501.252DÖNEM KARI (ZARARI)8.459.265 3.501.252Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -26.623 -12.157Ana Ortaklık Payları13 8.485.888 3.513.409Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,01270000 0,01480000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.405 104.657Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.007 130.822Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.602 -26.165Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 6.602 -26.165Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.405 104.657TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.432.860 3.605.909Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.901 -12.157Ana Ortaklık Payları8.458.761 3.618.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850341BIST