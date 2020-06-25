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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.06.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 29.05.2020
Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAHÇELİEVLER
Adres 29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmeleri,
5 - 2019 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamanın onaylanması,
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2020 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,
9 - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 IHGLM_BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin bu gün (25.06.2020) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GAYRIMENKUL_TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 GAYRIMENKUL_HAZIRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 IHLGM_KAR_DAGITIM_TABLOSU_2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin bu gün (25.06.2020) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852922


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Riyal 1,8219 1,8310 % 0,03  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 389 389 0,39  
Cumhuriyet 2.518 2.539 2,80  
Tam 2.591 2.605 4,90  
Yarım 1.259 1.274 2,30  
Çeyrek 629 638 1,10  
Gümüş.Ons 17,76 17,79 0,27  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,06  
B. Petrol 41,09 41,09 0,78  
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