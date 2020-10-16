***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 15:08
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1255 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış olan izahnamenin birinci kısmı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882165
BIST
16:321.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,52
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:327,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:329,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0332
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:32488,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:32
|TKURU
|357,50
|42.393.071
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.755.405
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|977.998.769
|% 1,04
|
|PETKM
|4,72
|825.292.854
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|GARAN
|7,09
|579.087.133
|% 1,14
|
|KERVT
|7,69
|520.315.313
|% 2,26
|
|SKBNK
|1,82
|587.573.038
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,72
|501.378.742
|% 8,18
|
|ALBRK
|1,64
|470.313.441
|% 3,80
|
|TSKB
|1,27
|317.449.601
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|370.116.527
|% -0,52
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9503
|% 0,23
|
|Euro
|9,3232
|9,3292
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2299
|10,2813
|% 0,12
|
|Frank
|8,6684
|8,7206
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1126
|2,1232
|% 0,08
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,85
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.207
|3.287
|22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,79
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,39
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:46AKYHO
Yüzde 6.25 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 983, 869 adet işlem
-
16:45ULAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 228, 924 adet işlem
-
16:44PEGYO
Yüzde 8.47 oranında artışla 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 339, 420 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 53 artarak (% 0.81 ) 1, 310
-
16:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, ALBRK, IHLGM