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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

16.10.2020 15:08
GÜNCEL HABERLER



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Açıklamalar

Şirketimizin  1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1255 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış olan izahnamenin birinci kısmı ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882165


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