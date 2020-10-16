***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1255 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış olan izahnamenin birinci kısmı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882165BIST