***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 15:09
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 665.538.887 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 334.461.113 TL (%50,254180 oranında) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 64/1255 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Onaylanmış olan izahnamenin üçüncü ve son kısmı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882167
BIST
16:291.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.191
En Düşük
1.183
16:297,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:299,3295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:29487,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,65
|Açılış
|: 487,93
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TKURU
|357,50
|42.387.709
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.630.781
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.745.846
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.842
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|977.760.971
|% 1,04
|
|PETKM
|4,73
|825.042.393
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,83
|586.751.015
|% 5,78
|
|GARAN
|7,10
|577.445.499
|% 1,28
|
|KERVT
|7,70
|520.101.300
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,83
|586.751.015
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|467.416.955
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,73
|495.754.933
|% 8,81
|
|TSKB
|1,26
|313.456.725
|% 6,78
|
|EKGYO
|1,94
|369.733.305
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9458
|7,9506
|% 0,23
|
|Euro
|9,3184
|9,3295
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2268
|10,2781
|% 0,09
|
|Frank
|8,6677
|8,7200
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,07
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,86
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|24,62
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|11,92
|
|Çeyrek
|778
|796
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,41
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|42,54
|42,54
|-0,62
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:38GEDZA
Yüzde 8.28 oranında artışla 19.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 473, 303 adet işlem
-
16:34ATLAS
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 325, 714 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, ASELS, BIMAS
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 43 artarak (% 0.69 ) 1, 080
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, GRNYO, BRKO, ESEN, CEOEM, TSGYO, DAGHL, FORMT, ETYAT, TKURU