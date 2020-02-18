***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 09:40
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hakkari ili, Çukurca sınırları dâhilinde bulunan maden sahamız ile ilgili olarak yapmış olduğumuz S:200611282 sicil nolu işletme ruhsatı talebimiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmüş olup, konuya ilişkin tebligat tarafımıza ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819804
BIST
11:58119.740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -1.051,76
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:586,0723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0723
En Düşük
6,0411
11:586,5748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:58309,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 2,52
|Açılış
|: 309,87
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|11,87
|25.605.874
|% 11,98
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|YKGYO
|4,02
|105.448.565
|% 11,05
|
|TSPOR
|6,17
|253.448.902
|% 10,38
|
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|ARDYZ
|14,13
|12.643.347
|% -10,63
|
|HUBVC
|35,38
|53.540.064
|% -10,61
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|GSRAY
|3,54
|830.469.548
|% 2,61
|
|THYAO
|15,00
|731.932.842
|% -1,90
|
|ASELS
|29,32
|683.278.929
|% 1,31
|
|ODAS
|2,31
|306.947.522
|% -2,12
|
|TSPOR
|6,17
|253.448.902
|% 10,38
|
|GSRAY
|3,54
|830.469.548
|% 2,61
|
|ODAS
|2,31
|306.947.522
|% -2,12
|
|EKGYO
|1,63
|139.824.563
|% -1,81
|
|ISGYO
|2,04
|143.228.148
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,96
|168.509.969
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8525
|7,8918
|% 0,20
|
|Frank
|6,1632
|6,2003
|% 0,42
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,19
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,54
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|15,00
|
|Tam
|2.044
|2.094
|14,37
|
|Yarım
|988
|1.013
|6,95
|
|Çeyrek
|495
|507
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|-0,94
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