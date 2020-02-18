***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakkari ili, Çukurca sınırları dâhilinde bulunan maden sahamız ile ilgili olarak yapmış olduğumuz S:200611282 sicil nolu işletme ruhsatı talebimiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nce uygun görülmüş olup, konuya ilişkin tebligat tarafımıza ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819804BIST