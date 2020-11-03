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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

03.11.2020 10:39
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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 665.538.887 TL  tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 334.46.113 TL bedelli artırılarak 1.000.000.000  TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19.10.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 02.11.2020  tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.958.907,502 TL'dir.
Kalan paylar, 04.11.2020 ve 05.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www. http://www.ihlasgayrimenkul.com/ ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
EK: IHGLM Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885611


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Altın Ons 1.898 1.899 3,00  
Altın Gr. 518 518 3,63  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.420 3.505 37,60  
Yarım 1.653 1.695 18,19  
Çeyrek 829 848 9,09  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,08  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,06  
B. Petrol 40,11 40,11 1,14  
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