***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
03.11.2020 10:39
***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 665.538.887 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 334.46.113 TL bedelli artırılarak 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 19.10.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 02.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.958.907,502 TL'dir.
Kalan paylar, 04.11.2020 ve 05.11.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www. http://www.ihlasgayrimenkul.com/ ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
EK: IHGLM Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885611
BIST
13:591.130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,04
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:598,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:599,9479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1246
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9479
En Düşük
9,7754
13:59518,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,74
|Açılış
|: 518,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:59
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.805.897
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.544.105
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|815.956.411
|% -0,47
|
|PETKM
|4,19
|777.547.504
|% 2,20
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|490.013.649
|% 0,45
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,19
|777.547.504
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,41
|365.104.942
|% -1,23
|
|ODAS
|3,22
|418.795.805
|% 0,94
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4917
|8,4954
|% 0,66
|
|Euro
|9,9386
|9,9479
|% 1,27
|
|Sterlin
|10,9983
|11,0535
|% 1,19
|
|Frank
|9,2366
|9,2922
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2581
|2,2694
|% 0,63
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|