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***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.04.2021 20:42



***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulumuzun bugün (28.04.2021)  yapılan toplantısında
Şirketin, 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
1-) Denetim Komitesinin  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Tansu ve Prof. Dr. Resul İzmirli tarafından teşkiline, Denetim Komitesi Başkanlığı'na Mustafa Tansu'nun, Denetim Komitesi Üyeliğine ise Prof. Dr. Resul İzmirli'nin seçilmesine,
2-) Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Burcuoğlu ve Prof. Dr. Resul İzmirli ile Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Hidayet Alev Volkan tarafından teşkiline, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ziya Burcuoğlu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ise Prof. Dr. Resul İzmirli ve Hidayet Alev Volkan'ın seçilmesine,
3-) Riskin Erken Saptanması Komitesinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resul İzmirli ve Ziya Burcuoğlu tarafından teşkiline, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Resul İzmirli'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine ise Ziya Burcuoğlu'nun seçilmesine,
4-) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına,
Karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932034


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