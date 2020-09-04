***IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
04.09.2020 14:46
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IHYAY
İlgili Şirket Ünvanı İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 450.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 250.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015 4.120.452,748
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 07.09.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 08.09.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 IHYAY.pdf
EK: 2 IHYAY-ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873305
BIST
15:551.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 10,14
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.088
En Düşük
1.073
15:557,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0242
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4569
En Düşük
7,4158
15:558,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:55461,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 461,77
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
467,53
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:53
|SAYAS
|5,72
|19.962.474
|% 10,00
|
|PKENT
|1.368,80
|16.127.342
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.650.867
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|104.279.459
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.691.508
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|124.617.712
|% -7,49
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|ADEL
|18,15
|88.920.517
|% -6,25
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|FENER
|35,54
|687.251.570
|% 4,16
|
|ASELS
|16,97
|610.689.282
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|GARAN
|6,83
|449.332.143
|% 1,04
|
|SISE
|6,31
|1.924.681.847
|% 4,13
|
|GSRAY
|3,54
|577.720.417
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,00
|410.181.843
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,75
|235.989.455
|% 1,74
|
|GSDHO
|2,32
|298.997.578
|% 7,41
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4539
|7,4553
|% 0,30
|
|Euro
|8,8065
|8,8084
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,8401
|9,8894
|% 0,02
|
|Frank
|8,1338
|8,1828
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9798
|1,9897
|% 0,24
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-2,42
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-0,86
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,41
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,01
|
|B. Petrol
|43,98
|43,98
|-0,09
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 23 artarak (% 0.84 ) 1, 223
-
16:04XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 9, 627.00 milyon TL de
-
15:59XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 9, 376.00 milyon TL de
-
15:59SONME
Yüzde 4.69 oranında artışla 12.50 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 675 adet işlem
-
15:58SONME
Yüzde 4.77 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 937, 211 adet işlem