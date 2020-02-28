***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 11:31
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822660
BIST
13:50106.058
En Yüksek
|Değişim
|: -3,95%
|| -4.360,62
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.229
En Düşük
99.332
13:506,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,2490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
13:506,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
13:50326,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 326,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|25,80
|12.417.521
|% 11,53
|
|OYAYO
|3,76
|20.359.516
|% 11,24
|
|AKSEN
|3,83
|15.865.176
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|982.986
|% 8,82
|
|OYLUM
|3,06
|6.080.149
|% 7,75
|
|BUCIM
|3,41
|1.041.439
|% -11,20
|
|AVGYO
|1,52
|23.809.315
|% -11,11
|
|IHEVA
|3,26
|1.505.185
|% -10,19
|
|YESIL
|11,39
|4.052.112
|% -10,17
|
|UFUK
|3,70
|60.791
|% -9,98
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|ASELS
|27,48
|620.391.801
|% -1,79
|
|GARAN
|9,54
|230.692.289
|% -6,38
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|PETKM
|3,62
|147.742.049
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,38
|130.026.498
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|111.083.243
|% -5,43
|
|ODAS
|1,95
|138.491.330
|% -4,41
|
|THYAO
|11,58
|795.298.013
|% -4,69
|
|YKBNK
|2,32
|155.567.547
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9935
|8,0336
|% 0,29
|
|Frank
|6,4228
|6,4615
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6527
|1,6610
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.631
|-6,61
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,26
|50,26
|-1,47
|