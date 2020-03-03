***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:32
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823820
BIST
13:22110.360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 3.050,58
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.469
En Düşük
108.881
13:226,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,2040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:226,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0440
|Açılış
|: 6,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:22318,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 4,77
|Açılış
|: 318,78
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|SONME
|6,11
|5.236.764
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.199.475
|% 14,80
|
|GLBMD
|2,54
|1.184.989
|% 13,39
|
|SNPAM
|5,94
|1.536.260
|% 12,93
|
|DYOBY
|5,17
|12.068.815
|% 10,23
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|SAMAT
|2,41
|6.192.981
|% -4,37
|
|KNFRT
|7,37
|3.611.135
|% -4,16
|
|ALARK
|5,61
|67.442.873
|% -4,10
|
|FORMT
|2,20
|553.632
|% -3,93
|
|ASELS
|29,24
|471.635.116
|% 3,54
|
|THYAO
|12,06
|394.976.573
|% 2,20
|
|GARAN
|9,99
|337.882.192
|% 4,39
|
|KARSN
|1,91
|250.362.953
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,51
|192.913.702
|% 5,02
|
|KARSN
|1,91
|250.362.953
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,36
|162.223.360
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|123.727.672
|% 8,41
|
|IHLAS
|0,82
|65.278.877
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,51
|192.913.702
|% 5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9243
|7,9640
|% 1,07
|
|Frank
|6,4584
|6,4973
|% 1,10
|
|Riyal
|1,6489
|1,6572
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,32
|
|Altın Gr.
|318
|319
|4,57
|
|Cumhuriyet
|2.112
|2.144
|-2,00
|
|Tam
|2.103
|2.156
|-1,72
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-0,83
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,41
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,84
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,28
|53,28
|1,38
|