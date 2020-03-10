IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9651
|8,0050
|% -0,88
|Frank
|6,5560
|6,5955
|% -0,84
|Riyal
|1,6303
|1,6385
|% -0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,20
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,57
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|Tam
|2.153
|2.206
|-16,50
|Yarım
|1.040
|1.067
|-7,98
|Çeyrek
|522
|534
|-3,99
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|B. Petrol
|37,74
|37,74
|3,38
Seans Raporu
- 17:43XU100 Endeks 103, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 7, 787.00 milyon TL de
- 17:43SEKUR Yüzde -4.93 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 671 adet işlem
- 17:38 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, YKBNK, GARAN
- 17:38XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 318, 93 artarak (% 0.33 ) 98, 242
- 17:38 Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, GEREL