***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:30
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827375
BIST
11:4696.336
En Yüksek
|Değişim
|: -4,59%
|| -4.630,46
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.310
11:466,2432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2435
En Düşük
6,2064
11:467,0397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:46329,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,90
|Açılış
|: 329,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,95
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.440.274
|% 20,00
|
|ECILC
|4,74
|200.643.011
|% 18,80
|
|SELEC
|8,54
|79.148.493
|% 15,72
|
|DEVA
|11,50
|109.071.301
|% 15,69
|
|VKING
|3,91
|7.270.797
|% 15,00
|
|RYGYO
|4,27
|12.038.118
|% -19,89
|
|HUBVC
|16,06
|24.099.786
|% -19,70
|
|RYSAS
|4,57
|21.518.074
|% -19,68
|
|ALCTL
|13,09
|9.884.796
|% -19,25
|
|IHEVA
|2,57
|3.972.428
|% -19,18
|
|THYAO
|8,93
|268.312.610
|% -7,08
|
|ASELS
|24,54
|259.694.741
|% -6,19
|
|ECILC
|4,74
|200.643.011
|% 18,80
|
|MGROS
|23,20
|133.498.673
|% 0,96
|
|GARAN
|8,98
|122.409.561
|% -6,26
|
|IHLGM
|0,98
|81.253.282
|% -12,50
|
|ODAS
|1,36
|87.552.570
|% -15,53
|
|ADESE
|1,29
|62.173.630
|% -2,27
|
|CEMAS
|0,80
|36.704.870
|% -13,04
|
|KARSN
|1,38
|63.318.642
|% -10,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9610
|8,0009
|% 0,27
|
|Frank
|6,6323
|6,6723
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6576
|1,6659
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|7,38
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,70
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,92
|33,92
|-1,87
|