***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:09
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828488
BIST
13:5395.321
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.681,38
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
13:536,2795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0378
|Açılış
|: 6,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
13:537,0078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0651
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9848
13:53320,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,37
|Açılış
|: 320,73
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|453.402
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.866.643
|% 10,00
|
|DITAS
|7,86
|415.820
|% 9,93
|
|GOODY
|3,59
|12.211.895
|% 9,45
|
|UZERB
|2,22
|218.754
|% 9,36
|
|AKGRT
|5,04
|3.651.180
|% -15,72
|
|ECZYT
|9,81
|29.410.802
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|1.649
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|138.964
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|75.118
|% -10,00
|
|ASELS
|25,16
|609.696.401
|% 3,28
|
|THYAO
|8,92
|509.347.539
|% 5,19
|
|GARAN
|9,14
|291.510.962
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,22
|192.370.276
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|174.029.058
|% 1,50
|
|ODAS
|1,32
|157.233.771
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,91
|92.841.408
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,22
|192.370.276
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|174.029.058
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,18
|82.798.766
|% 2,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8961
|7,9357
|% -0,19
|
|Frank
|6,6200
|6,6599
|% -0,64
|
|Riyal
|1,6690
|1,6774
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,13
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|
|Tam
|2.109
|2.161
|-6,39
|
|Yarım
|1.019
|1.046
|-3,10
|
|Çeyrek
|511
|523
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,05
|35,05
|1,83
|