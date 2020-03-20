***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2020 17:39
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831096
BIST
17:4385.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 243,47
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:436,5380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:437,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:43314,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,04
|Açılış
|: 314,06
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|6.680.816
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.565
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|653.261
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,57
|30.264.649
|% -5,71
|
|DMSAS
|2,28
|11.304.903
|% -4,20
|
|BIMAS
|50,15
|163.743.122
|% -3,93
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|THYAO
|7,97
|517.859.417
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|ISFIN
|3,09
|237.859.946
|% 8,04
|
|YKBNK
|1,91
|239.167.114
|% 0,53
|
|TSPOR
|1,98
|229.385.185
|% -9,59
|
|GARAN
|7,44
|817.840.084
|% -1,85
|
|ODAS
|1,22
|128.464.010
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.487.779
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7489
|7,7877
|% 3,40
|
|Frank
|6,6290
|6,6690
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7346
|1,7433
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|27,74
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,47
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,72
|12,75
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|28,11
|28,11
|-0,36
|
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