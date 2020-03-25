***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 13:50
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832013
BIST
16:5889.228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -58,70
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:586,4621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:586,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:58334,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,63
|Açılış
|: 334,36
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.707.113
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.103.034
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.173.940
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.501.633
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.435.677
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,42
|1.229.167.393
|% 2,54
|
|THYAO
|8,72
|1.183.025.118
|% 5,19
|
|GARAN
|7,60
|1.108.353.820
|% 0,26
|
|AKBNK
|5,60
|359.447.320
|% -2,27
|
|YKBNK
|1,88
|354.313.440
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|354.313.440
|% -1,05
|
|GARAN
|7,60
|1.108.353.820
|% 0,26
|
|ODAS
|1,27
|181.674.866
|% 0,00
|
|THYAO
|8,72
|1.183.025.118
|% 5,19
|
|ISFIN
|2,92
|339.281.509
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5644
|7,6024
|% 0,58
|
|Frank
|6,5528
|6,5923
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7134
|1,7220
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.615
|-8,10
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,28
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|0,00
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|-0,70
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