***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2020 11:53
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833764
BIST
11:4989.051
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -592,80
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:496,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0358
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6512
En Düşük
6,6108
11:497,2859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0081
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:49340,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,03
|Açılış
|: 340,80
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.257.005
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|DOKTA
|16,79
|3.076.972
|% 9,95
|
|MTRYO
|3,13
|7.307.603
|% -9,80
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|BURVA
|11,90
|21.750
|% -8,25
|
|INFO
|7,93
|262.209
|% -6,60
|
|PEKGY
|2,55
|14.258.872
|% -5,56
|
|GARAN
|8,07
|232.297.829
|% -0,74
|
|PGSUS
|36,46
|198.634.150
|% 6,61
|
|THYAO
|9,00
|176.350.266
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|ASELS
|23,22
|152.251.472
|% -1,61
|
|IHLGM
|1,11
|127.717.921
|% 5,71
|
|ODAS
|1,40
|145.118.449
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|50.435.052
|% 3,92
|
|CEMAS
|0,79
|43.011.296
|% 5,33
|
|ISFIN
|2,93
|157.876.972
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1909
|8,2320
|% 0,03
|
|Frank
|6,8617
|6,9030
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7606
|1,7694
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|18,32
|
|Altın Gr.
|341
|341
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,99
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|24,90
|24,90
|-1,45
|
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