***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 17:59
***IHYAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IHYAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHYAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847355
BIST
17:46105.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 343,32
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:466,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:467,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0807
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5415
En Düşük
7,4416
17:46377,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 5,17
|Açılış
|: 377,46
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|4,96
|44.824.632
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.368.139
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.693.539
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.796.313
|% 9,83
|
|KENT
|520,00
|15.327.982
|% 9,80
|
|CMENT
|31,68
|7.000.856
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|19.001.515
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|ISBIR
|735,00
|178.125
|% -9,99
|
|THYAO
|12,69
|2.848.106.597
|% 2,92
|
|GARAN
|7,82
|2.068.732.911
|% 2,36
|
|PGSUS
|59,20
|986.812.386
|% 0,17
|
|ASELS
|30,10
|764.488.319
|% 0,07
|
|AKBNK
|5,66
|635.755.546
|% 1,07
|
|GARAN
|7,82
|2.068.732.911
|% 2,36
|
|THYAO
|12,69
|2.848.106.597
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,43
|286.547.001
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,04
|587.303.639
|% 5,92
|
|YKBNK
|2,22
|356.476.823
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3676
|8,4095
|% 1,05
|
|Frank
|7,0262
|7,0685
|% 0,82
|
|Riyal
|1,8099
|1,8190
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|12,68
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,99
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.478
|31,60
|
|Tam
|2.519
|2.554
|43,90
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|15,90
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,47
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|0,74
|